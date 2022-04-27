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Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. 58
ПН-ПТ 9:00–18:30
absolut.m@mail.ru

Монтаж

котлов

котельных

систем отопления

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

любая сложность

ремонтные работы

запчасти со склада

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коммерческое предложение
с подробным перечнем оборудования и работ

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    Весь спектр работ

    Работа с проектной документацией, выезд на объект; Подбор оборудования; Составление сметы материалов и работ; Поставка и монтаж котлов и систем отопления; Договоры обслуживания и ремонт котлов, котельных, инженерных систем для частных лиц и организаций

    Команда профессионалов

    Технические специалисты и монтажники «Абсолют Мастер» — опытные мастера своего дела, имеющие 10-15 лет практики в отоплении и водоснабжении. Все сотрудники ежегодно проходят обучение и посещают семинары производителей.

    Широкая география работ

    Инженерные системы и котельные, смонтированные нами, работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.: Выборг, Суходолье, Симагино, Киссолово, Агалатово, Юкки, Токсово, Ленинское, Репино, Комарово, Зеленогорск, Сестрорецк, Всеволожск, Пушкин, Стрельна.

    Наши услуги

    Монтаж инженерных систем

    Ремонт
    котлов

    Сервисные и ремонтные работы

    • пуско-наладка
    • чистка
    • настройка

    Заключение договоров технического обслуживания

    Запчасти
    для котлов

    1
    Лет на рынке
    350
    Котельных оборудовано
    +5000
    Котлов отремонтировано

    Продажа со склада

    Более

    400

    видов запчастей в наличии!

    Запчасти BOSCH
    Запчасти BUDERUS
    Запчасти VIESSMANN
    Блоки запальных электродов
    Блоки управления
    Блоки розжига
    Газовая арматура
    Гидроарматура
    Датчики
    Запальники
    Кабели
    Термореле
    Трансформаторы
    Уплотнители
    Форсунки
    Электроды
    Электронные платы
    Контрольные панели
    Манометры
    Мембраны
    Микровыключатели
    Панели
    Патроны
    Регуляторы
    Приводы
    Клапаны

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